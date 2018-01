Städte mit historischen Zentren blicken auf Kulturerbejahr

Die Brandenburger Arbeitsgemeinschaft der Städte mit historischen Stadtkernen will den Blick auf das Europäische Kulturerbejahr 2018 richten. Dazu stellt die Arbeitsgemeinschaft der 31 Städte heute in Potsdam ihr Programm mit Ausstellungen, Vorträgen, einer Sommer-Theatertournee und «Verwunschenen Konzerten» vor Altstadt-Kulissen vor. Das Thema der Veranstaltungen zum Kulturerbejahr lautet «Europa in Stein gebrannt – Spurensuche in historischen Stadtkernen».

Nach Angaben des Bauministeriums sind im vergangenen Jahr 24 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel in den Erhalt und die Sanierung der historischen Stadtkerne geflossen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert, die Fördermittel künftig insbesondere für den Erhalt der sanierten Altstädte einzusetzen.

