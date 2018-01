Ministerin: Programme für Städte mit historischen Zentren

Seit der Wende kämpfen Brandenburgs Städte mit alten Kernen um den Erhalt dieser Substanz. Nach einem Vierteljahrhundert geht es jetzt darum, in der Vergangenheit sanierte Bauten dauerhaft zu bewahren - und Denkmäler sinnvoll zu nutzen.

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger Arbeitsgemeinschaft von Städten mit historischen Stadtkernen fordert ein Erhaltungsprogramm für die sanierten Altstädte. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wende müssten Bundes- und Landesregierung nun darüber nachdenken, wie die aufwendig sanierten historischen Zentren in den 31 Städten der Arbeitsgemeinschaft auf Dauer erhalten werden können, sagte der Vorsitzende Michael Knape am Freitag in Potsdam. Auch dafür sei der Einsatz öffentlicher Mittel notwendig.