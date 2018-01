Berliner Polizisten dürfen Tattoos offen zeigen

Einst waren Tätowierungen vor allem bei Matrosen und Häftlingen beliebt. Schließlich verbreiteten sich die Bilder am Körper über Rockmusiker, Studenten und Profi-Fußballer in alle Kreise - bis zu Polizeibeamten. Berlins Innenbehörde trägt dem jetzt Rechnung.

Berlin (dpa/bb) - Berliner Polizisten dürfen künftig Tätowierungen auch sichtbar tragen. Das entschied die Senatsinnenverwaltung durch eine Änderung der Dienstvorschriften für die Polizeibeamten. «Tätowierungen sind grundsätzlich zulässig», heißt es jetzt dort, wie am Donnerstag durch Medienberichte bekannt wurde. Die Deutsche Polizeigewerkschaft Berlin (DPolG) hatte bereits am Dienstag auf ihrer Interntseite geschrieben, sie begrüße ausdrücklich «die Entscheidung der Innenverwaltung über die Änderung der PDV 350 BE zur erweiterten Zulassung von Tätowierungen bei Beschäftigten der Polizei Berlin».