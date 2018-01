Frau an Ampelkreuzung von Auto erfasst: Schwer verletzt

Eine 68-Jährige ist an einer Ampelkreuzung in Berlin-Treptow von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Fußgängerin habe Grün gehabt, als eine 35 Jahre alte Autofahrerin rechts abbog, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Seniorin wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer an Kopf und Rumpf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Köpenicker Landstraße/Baumschulenstrasse.

