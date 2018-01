Knapp die Hälfte der Plätze in Erstaufnahme belegt

Die Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Land Brandenburg ist weiter entspannt. Aktuell seien 1530 von rund 3350 Plätzen belegt, teilte das Innenministerium in Potsdam am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Bedarf an Plätzen werde laufend geprüft, allerdings sei es auch klug, Reserven vorzuhalten, sagte ein Sprecher.

Unklarheit bestehe unter anderem durch die Debatte über den Familiennachzug und die bislang auf sechs Monate begrenzte maximale Unterbringungszeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Kommunen hatten sich für eine längere Zeit bei denjenigen Flüchtlingen ausgesprochen, die ohnehin wenig Chancen auf eine Anerkennung haben.

Die Zahl der im vergangenen Jahr nach Brandenburg gekommenen Flüchtlinge steht indes noch nicht fest. Die Zahlen würden noch zusammengetragen, hieß es. 2015 wurden etwa 28 000 Flüchtlinge erfasst, 2016 waren es knapp 10 000. In Brandenburg ist die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, Außenstellen gibt es in Frankfurt (Oder), Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) und Wünsdorf (Teltow-Fläming).

