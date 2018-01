dpa

Ost-Rocker und Matthias Reim begeistern in Rostock

Ost-Rock und West-Schlager: Die Bands Karat und City und der einstige Puhdys-Frontmann Dieter Birr sind zusammen mit dem Sänger Matthias Reim unterwegs. Zum Auftakt ihrer Deutschland-Tour mit insgesamt 23 Konzerten haben sie am Donnerstag das Publikum in der Rostocker Stadthalle begeistert. In dem mehr als dreistündigen Konzert ließen die Musiker kaum einen ihrer Uralthits aus. Sie wurden bei Songs wie «Der blaue Planet», «Alt wie ein Baum» oder «Am Fenster» vielstimmig von den rund 3800 Besuchern in der ausverkauften Stadthalle begleitet. Auch Matthias Reim, der bereits 1990 seinen Ewighit «Verdammt ich lieb Dich» landete, stieß auf Begeisterung.

Freitag, 5. Januar 2018

Quelle: dpa

