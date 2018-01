Union-Verpflichtung von Dietz perfekt: Viele Rückkehrer

Lars Dietz soll die Optionen von Union Berlin in der Defensive erweitern. Das Talent kommt von Borussia Dortmund. Im Training stehen Coach André Hofschneider nun fast alle Spieler zur Verfügung.

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat die sofortige Verpflichtung von Lars Dietz kurz nach Trainingsstart perfekt gemacht. Der 20 Jahre alte Defensiv-Allrounder kommt von der U23 Borussia Dortmunds und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Köpenicker am Mittwoch mitteilten. «Ich bin überzeugt davon, dass dieser Schritt für mich richtig ist und ich mich schnell zurechtfinden werde», sagte Dietz. Er hatte bereits am Dienstag beim Vorbereitungsauftakt von Union am Mannschaftstraining teilgenommen.