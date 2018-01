Arbeitslosigkeit sinkt in Berlin sogar im Dezember

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist zum ersten Mal seit elf Jahren auch im Dezember gesunken. 159 572 Frauen und Männer waren im Dezember arbeitslos gemeldet, 760 weniger als im November und 13 032 weniger als ein Jahr zuvor. Wie die Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte, lag die Arbeitslosenquote bei 8,4 Prozent, 0,1 Punkte niedriger als im Vormonat und 0,8 Punkte niedriger als im Dezember 2016.

«Das Jahr 2017 schloss damit insgesamt am Arbeitsmarkt gut ab», sagte Bernd Becking, der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Er verwies darauf, dass 10 000 Haushalte weniger als ein Jahr zuvor auf Grundsicherung angewiesen und dass mehrere zehntausend Stellen noch frei seien.

Im Durchschnitt waren 2017 in Berlin 168 991 Menschen arbeitslos, die niedrigste Zahl seit Beginn der Statistik 1991.

Eigentlich waren nach Agentur-Angaben aber etwa 70 000 Menschen mehr ohne Arbeit. Denn in der Arbeitslosenzahl fehlen etwa ältere Langzeitarbeitslose, Teilnehmer von Fort- und Weiterbildungen, Flüchtlinge in Sprachkursen und Menschen, die sich nicht arbeitsuchend melden. Alles in allem waren im Dezember rund 232 000 Menschen ohne Arbeit, die Agentur spricht von Unterbeschäftigung. Auch diese Zahl geht zurück.