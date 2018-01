Finanzsenator will mit Sondervermögen Grundstücke kaufen

Berlin braucht Grundstücke für neue Wohnungen, Schulen oder Kitas. Und die kosten. Finanzsenator Kollatz-Ahnen will nun neue Geldquellen dafür anzapfen.

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Senat will das Sondervermögen des Landes für Investitionen (Siwana) künftig auch für den Erwerb von Grundstücken einsetzen. «Wir werden Ankäufe auch über Siwana machen», kündigte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. «Wir werden Flächen kaufen müssen, um neue Schulen zu bauen und bestimmte Infrastruktur zu schaffen», erläuterte er und verwies auf die wachsende Stadt. Beim Einsatz der Mittel gehe es also «nicht nur um das klassische Verständnis eines Investitionsprojektes».