Haseloff fordert Entlastung bei DDR-Sonderrenten

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat eine Entlastung der ostdeutschen Bundesländer bei Sonderrenten aus DDR-Zeiten gefordert. Sachsen-Anhalt gebe dafür inzwischen mehr als 400 Millionen Euro im Jahr aus. «Fast alles, was wir durch den Bund-Länder-Finanzausgleich ab 2019 on top kriegen, geht komplett in diese Sonderversorgung», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Zu DDR-Zeiten gab es mehr als 20 Sonder- und Zusatzrentensysteme, für die Bund und Länder jetzt aufkommen müssen. Bislang übernimmt der Bund 40 Prozent, die neuen Länder 60 Prozent. Der Anteil der Länder müsse reduziert werden, forderte Haseloff.

