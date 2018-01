dpa

Nach 26 Tagen: Berliner Eisbärenjunges ist tot

Das Eisbärenjunge im Berliner Tierpark ist gestorben. Das teilte der Tierpark am Dienstag mit. Noch am Neujahrstag waren Tierpfleger erfreut, das Eisbären-Jungtier wohlbehalten nach der Silvesternacht zu entdecken und bei Eisbärenmutter Tonja trinken zu sehen. Beim Blick auf die Überwachungskamera am Morgen des 2. Januar fanden die Tierpfleger einen leblosen Körper vor. Das Jungtier starb nach 26 Tagen.

«Wir wussten, dass die Jungtiersterblichkeit in den ersten Wochen sehr hoch ist, dennoch sind wir deprimiert und es macht uns traurig», sagte Eisbären-Kurator Florian Sicks. «Für uns heißt es nun, die Bilder der Überwachungskamera auszuwerten und das Obduktionsergebnis abzuwarten», ergänzte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der kleine Eisbär wird im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung obduziert.

