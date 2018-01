dpa

Tödlicher Unfall an U-Bahnhof in Berlin-Friedrichshain

Auf dem U-Bahnhof Weberwiese in Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht zum Dienstag zwei Menschen von einer U-Bahn erfasst worden. Eine Frau starb, ein Mann wurde schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. «Die Polizei geht derzeit von einem suizidalen Hintergrund aus», ergänzte sie. Die U-Bahnlinie 5 war vorübergehend unterbrochen.

Letzte Änderung: Dienstag, 2. Januar 2018 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen