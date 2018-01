dpa

Raubüberfall auf Pizzeria: Prozess gegen drei junge Männer

Nach einem Überfall auf eine Pizzeria in Berlin-Kreuzberg müssen sich drei Männer ab heute vor dem Landgericht verantworten. Zwei der 22- bis 25-Jährigen sollen vor sieben Monaten den Geschäftsführer des Restaurants attackiert haben. Die mutmaßlichen Räuber sollen laut Ermittlungen den 43-Jährigen, der gerade die Tageseinnahmen in den Tresor legen wollte, geschlagen und ihm eine vermutlich unechte Pistole an die Schläfe gehalten haben. Sie hätten den Geschädigten gefesselt und seien mit rund 7700 Euro geflohen. Nach der Tat im Mai 2017 hätten sich alle drei Angeklagten getroffen und die Beute aufgeteilt. Sechs Prozesstage sind geplant.

