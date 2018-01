dpa

Tür der US-Botschaft mit Pflastersteinen beworfen

Ein 47-jähriger Mann hat am Neujahrstag die Tür der US-Botschaft in Berlin mit Pflastersteinen beworfen. Dabei wurde die Tür des Gebäudes am Pariser Platz beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Beamte nahmen den Mann fest. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Ob die Aktion politisch motiviert war, prüft der Staatsschutz.

Letzte Änderung: Montag, 1. Januar 2018 17:30 Uhr

Quelle: dpa

