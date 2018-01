Union startet Vorbereitung: Zwei Tests im Trainingslager

Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin steigt am Dienstag (15.00 Uhr) wieder ins Training ein. Vier Tage später reisen die Köpenicker im Rahmen der dreiwöchigen Vorbereitung zum dritten Mal nacheinander ins Wintertrainingslager nach Oliva Nova (6. bis 13. Januar). In Spanien stehen Testspiele gegen den belgischen Erstligisten KAA Gent (10.1./15.00 Uhr) und den deutschen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (12.1./15.00 Uhr) auf dem Programm.

Nach der Rückkehr nach Deutschland findet die Generalprobe am 17. Januar (17.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen den FC Ingolstadt statt. Gegen den Ligakonkurrenten hat Union in dieser Serie schon zweimal gespielt. In Ingolstadt gelang ein 1:0-Erfolg. Im letzten Spiel vor der Winterpause gab es allerdings eine bittere 1:2-Heimniederlage.