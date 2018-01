Eisbären brauchen Geduld gegen defensivstarkes Schwenningen

Den Eisbären Berlin bleibt auch nach dem Silvesterfest kaum Zeit zum Luftholen. Am Dienstag empfängt der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga die Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr). Es ist die sechste Partie in 15 Tagen für die Berliner.

Gegen das Überraschungsteam aus dem Schwarzwald haben sich die Eisbären in der jüngeren Vergangenheit offensiv zwar schwergetan, dank starker Verteidigung aber trotzdem gewonnen. In den zurückliegenden drei Heimspielen gegen den Tabellenfünften (1:0, 1:0, 3:1) gelangen nur fünf Treffer. Und auch beim Auswärtssieg in dieser Saison reichte ein Tor zu drei Punkten.