dpa

Silvesterrakete explodiert in Krankenwagen

Eine Feuerwerksrakete hat am Silvesterabend in Berlin ein Seitenfenster eines Krankenwagens durchschlagen und ist im hinteren Innenraum explodiert. Bei dem Vorfall in der Nähe der Partymeile am Brandenburger Tor wurde niemand verletzt, denn der Patientenraum war leer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die beiden Sanitäter saßen vorn in der Fahrerkabine des bereitstehenden Rettungsfahrzeugs. Ungeklärt blieb, ob die Silvesterrakete auf Irrflug war oder gezielt auf das Krankenauto abgefeuert wurde.

Letzte Änderung: Montag, 1. Januar 2018 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen