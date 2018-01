dpa

Geschäft brennt in Berlin-Neukölln: Feuerwehr-Großeinsatz

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist in der Silvesternacht ein größeres Feuer ausgebrochen. Drei Menschen seien leicht verletzt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand hatte in einem Geschäft im Erdgeschoss begonnen und auf eine Wohnung im ersten Stock übergegriffen. 65 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Gitter in den Fenstern und eine gut verriegelte Tür zu dem Geschäft hatten den Feuerwehrleuten die Löscharbeiten erschwert. Kurz vor zwei Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 1. Januar 2018 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen