Lagerhalle in Spandau brennt

Der Brand in einer 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Berlin-Spandau hat am Silvesterabend einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Menschen waren nach ersten Erkenntnissen nicht in dem Gebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Ort des Geschehens mitteilte. Seit 20 Uhr bekämpften 65 Feuerwehrleute mit sieben Löschfahrzeugen den Brand. Nach Einschätzung des Sprechers standen etwa 15 Kubikmeter gelagerte Gegenstände in Flammen.

Letzte Änderung: Sonntag, 31. Dezember 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

