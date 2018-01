Feuer in Lagerhalle nach zwei Stunden gelöscht

In einer rund 5000 Quadratmeter großen Lagerhalle in Berlin-Spandau hat am Silvesterabend eine große Menge Bauabfälle in Flammen gestanden. 20 Kubikmeter davon brannten, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach gut zwei Stunden war das Feuer gelöscht. An dem Einsatz beteiligten sich 65 Feuerwehrleute mit sieben Löschfahrzeugen. Wieso das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 1. Januar 2018 09:20 Uhr

Quelle: dpa

