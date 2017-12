dpa

Frankfurter Hähnel gewinnt Berliner Silvesterlauf

Hannes Hähnel vom SC Frankfurt/Oder hat die 42. Auflage des Berliner Silvesterlaufs gewonnen. Der Vorjahreszweite setzte sich am Sonntag über 9,9 Kilometer bei Nieselregen im Grunewald in 33:42 Minuten gegen die Konkurrenz durch. Bei den Frauen holte Miriam Dattke (LG Telis Finanz Regensburg) in 36:27 Minuten den Sieg. Insgesamt gingen 2512 Läuferinnen und Läufer bei der Traditionsveranstaltung an den Start - und stellten damit einen Teilnehmerrekord auf.

