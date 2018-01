dpa

Nach Brand neben Bahnhof Zoo an Gleis kein Halt möglich

Nach einem Brand auf einer angrenzenden Baustelle können am Berliner Bahnhof Zoologischer Garten an einem Gleis vorerst keine Züge halten. Durch das Feuer am Sonntagnachmittag seien Strom- und Kommunikationskabel beschädigt worden, sagte ein Bahnsprecher am Abend. Regional- und Fernzüge könnten deshalb zwar durch den Bahnhof fahren, aber nicht am Bahnsteig Halt machen. Bei der S-Bahn gibt es keine Einschränkung. Wegen des Feuers war der Bahnhof evakuiert worden. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers könnte eine Silvester-Rakete den Brand ausgelöst haben. Die Ursache sei aber noch nicht eindeutig geklärt.

Letzte Änderung: Montag, 1. Januar 2018 09:20 Uhr

