Nach Brand in Bahnhof Zoo: Bahnverkehr weiter eingeschränkt

Auf einer Baustelle neben dem Bahnhof Zoologischer Garten brennt es an Silvester. Auch zwei Tage danach ist der Zugverkehr weiter beeinträchtigt. Die Brandursache ist weiter unklar.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Brand am Berliner Bahnhof Zoo am Sonntag ist der Zugbetrieb auch weiterhin beeinträchtigt. Nur S-Bahnen halten derzeit an dem Bahnhof. Fern- und Regionalzüge fahren bis auf Weiteres in beide Richtungen durch, hieß es am Dienstag bei der Deutschen Bahn. Das Unternehmen rechnet mit einem Ausfall noch für mehrere Tage. «Erstmal muss alles überprüft und wieder hergestellt werden», sagte ein Bahnsprecher am Dienstag.