Berlin erwartet wieder Deutschlands größte Silvester-Party

Hunderttausende Besucher werden heute zu Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor erwartet. Unter dem Motto «Welcome 2018» wollen Berliner und Touristen bei mildem, feuchten Wetter das neue Jahr begrüßen. Die eingezäunte und bewachte Partymeile auf der Straße des 17. Juni ist ab 14.00 Uhr geöffnet, um 19.00 Uhr beginnt das Bühnenprogramm mit Acts wie der Spider Murphy Gang, Oli P, MICAR und Conchita am Brandenburger Tor. Um Mitternacht erstrahlt das Höhenfeuerwerk über Berlins Wahrzeichen.

Erstmals gibt es auf der Festmeile einen Rückzugsbereich - «Safety Area» - für sexuell belästigte Frauen, wo für Krisen geschulte Helfer des Deutschen Roten Kreuzes bereitstehen. Polizisten stehen in zwei mobilen Wachen in Containern auf dem Festgelände bereit, in der Menge werden Beamte in Uniform und Zivil unterwegs sein. Obwohl Raketen und Böller auf der Party verboten sind, richtet auch die Feuerwehr zwei mobile Wachen dort ein. An Unfallhilfsstellen warten 140 Sanitäter.