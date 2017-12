dpa

Jahreswechsel mit milden Temperaturen

Bei Temperaturen um acht Grad erwartet die Berliner und Brandenburger ein Jahreswechsel mit sehr milden Temperaturen. «Beim Knallen um Mitternacht muss niemand frieren», sagte Meteorologin Ulrike Maiwald vom Deutschen Wetterdienst am Samstag. Im Vorjahr mussten die Besucher der Berliner Partymeile zwischen Brandenburger Tor und «Goldelse» bei frostigen minus drei Grad bibbern, als sie auf das neue Jahr anstießen. Diesmal könnte es in der Nacht von Sonntag auf Montag aber etwas nass von oben werden, sagte Maiwald. Ein Tiefausläufer, der mit Regen von Nordbrandenburg heranziehe, erreiche möglicherweise auch die Hauptstadt. Trocken bleibe es auf jeden Fall in der Niederlausitz im Süden Brandenburgs.

