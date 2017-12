Ausstellungen 2018: von Versace bis Caspar David Friedrich

Was bietet die Berliner Kunstszene 2018? Eine Auswahl von Ausstellungen im kommenden Jahr.

Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir reicht die Spanne der Großausstellung «Wanderlust» in der ALTEN NATIONALGALERIE, die am 10. Mai öffnet. Unter den Exponaten ist Friedrichs berühmtes Gemälde «Wanderer über dem Nebelmeer», das sonst in Hamburg hängt.