«Schnellbau-Kitas» für Berliner Kinder

Berlin wächst und wächst. Und die Infrastruktur kommt kaum nach. Beispiel Kitas: Die Suche nach einem Platz für ihre Kleinen kann für Eltern zur Nervenprobe werden. Nun wird eine neue Idee umgesetzt.

Berlin (dpa/bb) - Wegen des stark wachsenden Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen entstehen in Berlin 2018 erste «Schnellbau- Kitas». Geplant sind zunächst zehn dieser Kindergärten aus Fertigteilen, wie Familiensenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ankündigte. Die Grundstücke seien bereits mit den Bezirken abgestimmt.

Derzeit gibt es in Berlin 168 000 Kita-Plätze. Der Bedarf steigt stetig, da die Stadt wächst. So leben heute laut Senatsverwaltung für Familie 220 000 Kinder im Kita-Alter in Berlin und damit 50 000 mehr als noch vor zehn Jahren. In der letzten Legislaturperiode bis 2016 waren rund 30 000 Kita-Plätze neu entstanden. Bis 2021 will der rot-rot-grüne Senat weitere 25 000 schaffen, 5000 kamen im laufenden Jahr dazu. Bis Sommer 2018 soll die Gesamtzahl bei 172 000 liegen.