Wetter in Brandenburg 2017 warm, nass und grau

2017 hat es in Brandenburg deutlich mehr geregnet, als in den vorigen Jahren. Durchschnittlich seien 710 Liter pro Quadratmeter gefallen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit. Das waren zwar deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen Jahre (557 Liter). Deutschlandweit war Brandenburg trotzdem das zweittrockenste Bundesland.

Der viele Regen machte sich auch in den relativ wenigen Sonnenstunden bemerkbar: Nur 1615 Stunden schien die Sonne 2017 auf die Mark - das waren 19 Stunden weniger als im Mehrjahresschnitt. Die Temperatur lag mit 10 Grad Celsius 1,3 Grad über dem langfristigen Mittelwert. Auch gemessen am Bundesdurchschnitt (9,6 Grad) war es in Brandenburg relativ warm. Mehr als andere Bundesländer war Brandenburg außerdem von extremen Unwettern im Herbst betroffen: Durch Sturmtief «Axel» kamen im Oktober fünf Menschen im Land ums Leben, im November richtete ein Tornado in der Prignitz große Schäden an.

