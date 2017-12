Zwei Kinder durch Silvester-Böller teils schwer verletzt

Bei einer Böller-Explosion sind zwei Kinder in Berlin am Freitagmittag verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt ein Junge schwere Verletzungen, nachdem er in Begleitung eines Freundes und seines jüngeren Bruders auf einem Spielplatz im Stadtteil Wedding einen Böller gezündet hatte. Einem Medienbericht zufolge verlor der Junge ein Auge. Das zweite Kind trug leichte Verletzungen davon, der Jüngste blieb unverletzt. Die Kinder wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Alter der Kinder war zunächst nicht geklärt.

