Gewerkschaft nach Gefängnisausbruch: «Sicherheitslücken»

Nach der spektakulären Flucht von vier Insassen aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee hat die Gewerkschaft Strafvollzug Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zum Handeln aufgefordert. «Ich wünsche mir, dass der Senat beim Thema Sicherheit im Justizvollzug genauer hinschaut», sagte der Landesvorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten, Thomas Goiny, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Da muss einfach mehr passieren.» Die Resozialisierung der Gefangenen oder auch Therapien seien wichtig, aber: «Gefängnisse sind in erster Linie Sicherheitseinrichtungen.»

Sicherheitslücken, so Goiny, gebe es «überall». Diese müssten systematisch abgestellt werden. So seien «Überwürfe» von Drogen in die Anstalt oder das Hineinschmuggeln von Handys an der Tagesordnung. Sicherheitsanlagen seien nicht immer auf dem neuesten Stand.