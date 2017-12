Bahnhof nach Feuer in Technikraum geräumt: Keine Verletzten

Mehr als 160 Feuerwehrleute rücken zum Bahnhof am Westhafen aus. Der Bahnsteig ist stark verraucht, der U-Bahnverkehr unterbrochen. Die Gefahr ist jedoch schnell gebannt.

Berlin (dpa/bb) - Der U-Bahnhof Westhafen ist nach einem Feuer in einem Technikraum evakuiert worden. Bei dem Vorfall am Freitagmittag sei niemand verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. In einem Technikraum unterhalb des Bahnsteigs war aus zunächst ungeklärter Ursache eine größere Menge Papier in Brand geraten. Dadurch war es im U-Bahnhof zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.