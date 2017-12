Verschwundenem Vietnamesen droht zweite Todesstrafe

Der Fall eines mutmaßlich aus Deutschland entführten Vietnamesen belastet die Beziehungen zwischen Berlin und Hanoi. Nun gibt es in Vietnam neue Vorwürfe gegen den Mann.

Hanoi (dpa) - Einem mutmaßlich vom vietnamesischen Geheimdienst aus Berlin entführten vietnamesischen Ex-Funktionär droht in seiner Heimat ein zweites Mal die Todesstrafe. Die obersten Ankläger Vietnams erließen eine zweite Korruptionsanklage gegen ihn, wie das staatliche Nachrichtenportal VN-Express am Freitag berichtete.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Freitag in Berlin, man habe den vietnamesischen Botschafter am Morgen zu einem Gespräch gebeten. «Der vietnamesischen Seite ist bekannt, was sie zu tun haben, um zu guten bilateralen Beziehungen und zu einem Wiederaufleben unserer strategischen Partnerschaft zurückzukehren», sagte der Sprecher. «Das rechtsstaatliche Verfahren ist natürlich eine Grundvoraussetzung.»