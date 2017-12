dpa

Mann rechtfertigt Drogenplantage: Davon ernähre ich Familie

Ein Mann in Berlin-Gesundbrunnen hat eine Drogenplantage in seiner Wohnung mit einem guten Zweck rechtfertigen wollen. Er brauche die Pflanzen, um seine Familie zu ernähren, sagte der 31-Jährige am Donnerstagabend der Polizei. Die Polizisten entdeckten bei ihm 150 Pflanzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Nachbarn hatten zuvor die Beamten in die Soldiner Straße gerufen, weil in der Wohnung zu laut Musik gespielt wurde. Als die Polizisten eintrafen, stand die Wohnungstür offen. Im Wohnzimmer trafen sie auf den 31-jährigen Mieter der Wohnung und einen weiteren 35-jährigen Mann. Beide nahmen verschiedene Drogen.

Die Beamten nahmen außerdem einen starken Geruch wahr und entdeckten in einem Nebenzimmer die Cannabisplantage. Der Mieter gab zu, der Besitzer zu sein. Die Polizisten beschlagnahmten neben den Pflanzen noch Bargeld, Waagen und Anbauutensilien.

