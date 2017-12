Erneut mehr als 5000 Demonstrationen im vergangenen Jahr

Berlin ist weiterhin einer der Lieblingsorte in Deutschland für Demonstranten und Protestierer. Die Anzahl der politischen Kundgebungen, Aufmärsche und Versammlungen dürfte auch im ablaufenden Jahr wieder über 5000 liegen, vielleicht sogar deutlich darüber. Anfang Dezember war nach Angaben der Polizei die Zahl von knapp 4800 Demonstrationen erreicht. Entsprechend viel Personal und Zeit muss die Polizei investieren, um die Veranstaltungen zu begleiten und zu sichern.

Polizeipräsident Klaus Kandt sagte der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Jahresende: «Die Zahl der Demonstrationen befindet sich seit vier Jahren auf dem Niveau von etwa 5000. Früher schwankten die Zahlen mehr auf insgesamt niedrigerem Niveau, in Wahljahren wurden es zum Beispiel mehr.» Das habe sich aber geändert. «Jetzt blieben die Zahlen seit vier Jahren so hoch. Wir können nicht genau sagen, warum das so ist, aber entscheidend ist, dass wir das bewältigen müssen.»