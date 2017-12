dpa

Der Bestand der Arten: Tierinventur in Potsdam

Die Biosphäre Potsdam hat in ihrer jährlichen Inventur erneut die Bewohner des tropischen Biotops gezählt. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit am Donnerstag und konnten so auch die Tiere bestaunen, die im Alltagsbetrieb kaum zu sehen oder zu erkennen sind. 16 Vogel-, 24 Reptilien- und 35 Fischarten hätten die Mitarbeiter registriert, teilte das Tropenhaus mit. Auch 9 Froscharten hüpfen durch die Potsdamer Tropenhalle. Im 60 Quadratmeter großen Schmetterlingshaus zählten die Mitarbeiter 19 Schmetterlingsarten, darunter den blauen Morphofalter.

