Füchse Berlin weichen für EHF-Pokalspiel nach Potsdam aus

Die Füchse Berlin bestreiten erstmals ein Pflichtspiel in der Potsdamer MBS Arena. Weil in der Max-Schmeling-Halle in Berlin Anfang Februar die Hallenhockey-Weltmeisterschaft stattfindet, weicht der Handball-Bundesligist am 7. Februar für das EHF-Pokal-Spiel gegen St. Raphael nach Brandenburg aus.

«Wir haben die Gelegenheit sofort ergriffen und freuen uns, dass wir im neuen Jahr ein Spiel in Potsdam austragen dürfen», sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. «Wir haben in Potsdam viele treue Fans und wollen ihnen damit etwas zurückgeben.» Die Füchse bestreiten in Potsdam regelmäßig ihre Saisoneröffnung.

In der Gruppenphase des EHF-Pokals trifft Berlin auf Helvetia Anaitasuna aus Spanien, die Franzosen von Saint-Raphael Var Handball und den schwedischen Vertreter Lugi.

