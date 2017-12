Bayern-Basketballer vor attraktiven Europapokal-Duellen

St. Petersburg, Vilnius, Turin - auf den FC Bayern warten in der Zwischenrunde des Eurocups unangenehme Gegner. Nach dem klaren Gruppensieg wird es nun schwer für die Münchner.

München (dpa/lby) - Die Basketballer des FC Bayern treffen in der Zwischenrunde des Eurocups auf namhafte Gegner. Der Bundesliga-Tabellenführer aus München schloss seine Vorrundengruppe auch nach dem 82:90 bei Reggio Emilia souverän als Erster ab und bekommt es im Top 16 nun mit dem russischen Spitzenteam Zenit St. Petersburg, Rytas Vilnius aus Litauen und Fiat Turin zu tun. Die Bayern treten bereits am 2. Januar (19.00 Uhr) bei den Italienern an. Ihr erstes Heimspiel bestreiten sie am 10. Januar (19.00 Uhr) gegen Vilnius.