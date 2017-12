Wieder illegales Autorennen? Polizei sucht nach Rasern

Zwei Menschen verletzt, acht Wagen beschädigt - das ist das Ergebnis einer mysteriösen Raserei in Berlin-Kreuzberg. Noch ist unklar, ob es sich um ein weiteres illegales Autorennen handelt.

Berlin (dpa/bb) - Abgerissene Reifen, Glasscherben und Metallteile - auch am Donnerstagmorgen sind auf knapp 200 Metern noch die Spuren einer zerstörerischen Autofahrt in Berlin-Kreuzberg unübersehbar. Laut Zeugenberichten sollen am Mittwochabend zwei Wagen auf der Gitschiner Straße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.