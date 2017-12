ALBA: Kein Ersatz für Radosavljevic und Butterfield

Für ALBA geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem Ende der Eurocup-Vorrunde wollen die Berliner einen positiven Jahresabschluss in der Bundesliga.

Berlin (dpa) – Auch von den neuen Personalsorgen ließ sich ALBA Berlin die Freude über den positiven Abschluss der Eurocup-Vorrunde nicht nehmen. Keine 24 Stunden nach dem 86:68 am Mittwochabend gegen Bilbao steht schon am Freitag in der Basketball-Bundesliga das Duell mit den Löwen Braunschweig (18.00 Uhr) an. «Das kennen wir ja schon aus der ganzen Saison. Trotzdem bin ich glücklich über den Sieg ­ trotz unserer Verletzungsprobleme», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.