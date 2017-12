64-Jähriger nach Unfall gestorben

Bad Wilsnack (dpa/bb) - Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Bad Wilsnack in der Prignitz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Mauer. Der Mann starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. Dezember 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

