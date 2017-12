Mehr Stellen für Berliner Mobilitätshelfer im nächsten Jahr

Die Berliner Mobilitätsdienste für ältere und gehbehinderte Menschen bekommen ab 2018 mehr Mitarbeiter. In jedem Bezirk soll es künftig mindestens zehn Vollzeitstellen geben, bisher waren es sechs. Das kündigte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Mittwoch an. Möglich werde das durch mehr Geld im neuen Doppelhaushalt für die Mobilitätshilfe.

Zum Service gehören zum Beispiel Unterstützung bei Einkäufen sowie eine Begleitung zu Terminen und bei Spaziergängen. Ziel ist es, die Selbstständigkeit gehbehinderter Senioren so lange wie möglich zu bewahren.

Die Mittel für die 13 Berliner Dienste seien um auf acht Millionen Euro aufgestockt worden, berichtete Breitenbach. Das seien in den Jahren 2018 und 2019 pro Haushaltsjahr 3,8 Millionen Euro mehr als bisher. Die neuen Stellen würden vorrangig an geeignete Bewerber aus Beschäftigungsmaßnahmen der Jobcenter vergeben. Sie sollen vor allem eine Perspektive für Langzeitarbeitslose auf dem ersten Arbeitsmarkt sein.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. Dezember 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

