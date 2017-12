Brand in Halle: Polizei ermittelt weiter zur Ursache

Nach dem Feuer in einer Futtermittelhalle eines Agrarbetriebes in Groß Pankow (Landkreis Prignitz) sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen seien Hinweise bei der Polizei eingegangen, sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch. Eine heiße Spur sei nicht darunter. Der Agrarbetrieb hatte für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung des Brandstifters führen, 10 000 Euro Belohnung ausgeschrieben.

Die 2700 Quadratmeter große Halle im Ortsteil Kuhsdorf war in der Nacht zum 11. Dezember komplett niedergebrannt. Da der Brandausbruch von Kriminaltechnikern außerhalb des Gebäudes lokalisiert worden war, leitete die Polizei ein Verfahren wegen Brandstiftung ein.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. Dezember 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

