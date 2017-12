Weniger Kriminalität: «Brandenburg ein Stück weit sicherer»

In Brandenburg gibt es weniger Einbrüche und weniger Autodiebstähle - eine erfreuliche Entwicklung auch in der Grenzregion zu Polen. Doch Landwirte haben zunehmend mit kriminellen Banden zu kämpfen.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg ist die Zahl der kriminellen Delikte in mehreren Bereichen zurückgegangen. So sei bei Wohnungseinbrüchen und Autodiebstählen in diesem Jahr ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, da diese erst Anfang kommenden Jahres bilanziert werden können.