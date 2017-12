Zwei Fußgänger in Zossen von Schnellzug erfasst und getötet

Zwei Fußgänger sind in Zossen (Teltow-Fläming) von einem Schnellzug erfasst und getötet worden. Die beiden noch nicht identifizierten Menschen seien am vergangenen Samstagabend im Stadtgebiet entlang der Gleisanlage gelaufen und von dem vorbeifahrenden Eurocity-Zug erfasst worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Bei der eingeleiteten Schnellbremsung des Zuges sei von den rund 240 Fahrgästen nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Die Bahnstrecke Berlin-Dresden blieb für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. Dezember 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen