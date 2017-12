Golze warnt vor verbotenem Feuerwer: Hohe Strafen drohen

Alle Jahre wieder sorgt das Abbrennen von illegalem Feuerwerk zu Silvester für erhebliche Lärmbelästigung oder gar schwere Verletzungen. Die Brandenburger Landesregierung mahnt die Bürger zu einem sorgsamen Umgang mit den Böllern.

Potsdam (dpa/bb) - Vor dem Verkaufsstart für Silvesterfeuerwerk am 28. Dezember haben Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) und Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) vor dem Kauf illegaler Pyrotechnik gewarnt. In diesem Jahr würden im Internet auch sogenannte Schallerzeuger der Kategorie P1 als Feuerwerk angeboten, sagte Golze am Dienstag in Potsdam laut Mitteilung. Diese Pyrotechnik mit einer hohen Menge von Explosivstoff und einer Schallerzeugung von mehr als 120 Dezibel werde etwa für die Abwehr von gefährlichen Tieren oder als Notsignal eingesetzt und sei für die Verwendung als Feuerwerk verboten.