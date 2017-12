Tankstelle überfallen: Täter flüchtet mit Beute

Ein Unbekannter hat an Weihnachten eine Tankstelle im Märkischen Viertel in Berlin überfallen. Der Mann soll eine Mitarbeiterin am Verkaufstresen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Danach flüchtete er am Montagmorgen mit seiner Beute. Die 39-jährige Frau blieb bei dem Überfall im Dannenwalder Weg unverletzt.

Letzte Änderung: Montag, 25. Dezember 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

