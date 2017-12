dpa

Weihnachtsbaden im Orankesee mit Glühwein und Gesang

Rein ins Wasser mit roter Mütze und Weihnachtsmannkostüm: Beim traditionellen Weihnachtsbaden des Vereins Berliner Seehunde sind am Montag wieder unerschrockene und gut gelaunte Schwimmer in den Orankesee in Hohenschönhausen gestiegen. Allerdings fehlten auch dieses Mal Eis und Schnee. Die Lufttemperatur am 1. Weihnachtstag lag in der Hauptstadt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei bis zu zehn Grad.

Vor dem Baden wurden wieder traditionell Weihnachtslieder gesungen. Einige Dutzend Schwimmer waren am Montag bei grauem Wetter am Start - ausgestattet mit Weihnachtsmützen oder anderen weihnachtlichen Accessoires. Manche Teilnehmer kamen schnell wieder heraus, andere hielten es länger aus. Zum Aufwärmen gab es Glühwein.

Zu den Berliner Seehunden zählen nach Angaben des Vereins derzeit etwa 100 Sportfreunde im Alter von 12 bis 81 Jahren, «die das kalte Wasser lieben und bei jedem Wetter baden gehen - was manchmal, ehrlich gesagt, auch etwas Überwindung kostet». Die Hobbyschwimmer treffen sich von Mitte September bis Ende April jeden Sonntag im Freibad Orankesee.

Letzte Änderung: Montag, 25. Dezember 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen