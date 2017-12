dpa

81-Jährige bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Tegel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 81-Jährige betrat am Sonntagabend nach bisherigen Erkenntnissen die Brunowstraße, als der Unfall passierte, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt.

Letzte Änderung: Montag, 25. Dezember 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

