Soziale Medien: Mehr Knigge im Umgang miteinander

Beim Stichwort Knigge denken viele Menschen an veraltete Benimmregeln und steife Tischmanieren. «Dabei ist Knigge eine Geisteshaltung, die von Wertschätzung und Rücksichtnahme geprägt ist», sagte der Vorsitzende der Deutschen Knigge-Gesellschaft Clemens Graf von Hoyos der Deutschen Presse-Agentur. Gerade in Zeiten verbaler Entgleisungen in den sozialen Netzwerken könne ein bisschen mehr Knigge helfen, um zu einem respektvolleren Umgang zurück zu finden. Der Schriftsteller (1752-1796) hatte eine Schrift über den Umgang mit Menschen herausgebracht.

Auch der Medienwissenschaftler Martin Emmer von der Freien Universität Berlin plädierte für die Vermittlung von Verhaltensregeln in der digitalen Welt. «Digitale Bildung gehört zu den ganz zentralen Herausforderungen unserer Zukunft.»

