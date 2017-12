Video-Veröffentlichung: Überfall auf Kudamm-Juwelier

Nach dem Überfall auf einen Luxusjuwelier am Kurfürstendamm hat die Polizei 20 Hinweise auf möglichte Täter bekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, seien die Hinweise nach Veröffentlichung eines Videos aus einer Überwachungskamera im Geschäft eingegangen, auf dem die Täter zu sehen sind.

Die Aufnahmen zeigen einen kahlköpfigen Mann mittleren Alters in einem gut geschnittenen dunklen Wintermantel sowie einen jüngeren Mann mit dunkler Mütze, dunkler Maske um den Mund und dunklem Anorak. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt übernommen, das auf Organisierte Kriminalität spezialisiert sind. Gegen den unmaskierten Täter liegt bereits ein Haftbefehl vor, hatte die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Der jüngere Täter hatte am Donnerstagnachmittag zuerst einen Wachmann vor dem Geschäft mit einem Hammer niedergeschlagen und schwer an der Schulter verletzt. Anschließend zertrümmerte er mehrere Glasvitrinen im Geschäft und stahl teure Uhren, während sein Komplize mit einer Schusswaffe drohte.

In den vergangenen Jahren hatten unter anderem kriminelle arabische Clans mehrfach in Luxusgeschäften rund um den Kudamm zugeschlagen. Die Strukturen solcher Großfamilien sollen Mafia-Netzwerken in Italien ähneln.